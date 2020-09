В некоторых регионах пенсионерам назначат дополнительные выплаты в 2021 году, пишет Ура.ру.

Дополнительные средства выделят, основываясь на величине получаемой пенсии и размеру прожиточного минимума региона. Разница между этими величинами будет компенсирована из бюджета. Кроме того, гражданин должен иметь прописку в регионе и получать пособие по инвалидности или потере кормильца. Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил об индексации пенсий в следующем году на 6,3%. Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в следующем году

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter