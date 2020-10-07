Мэрия Нижнего Тагила предлагает горожанам выбрать объекты благоустройства в 2021 году

Письмо направляется в управление городским хозяйством. В предложении необходимо указать каким способом будет производится благоустройство; обосновать его необходимость, предложить конкретный список работ, которые необходимо будет провести на каждом этапе; указать практические результаты, которые планируется достичь в результате выполнения проекта.