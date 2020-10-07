Мэрия Нижнего Тагила предлагает горожанам выбрать объекты благоустройства в 2021 году

Мэрия Нижнего Тагила предлагает горожанам выбрать объекты благоустройства в 2021 году

Сегодня, 18:39ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
С 8 по 20 октября от жителей Нижнего Тагила принимаются предложения по благоустройству общественных территорий на 2021 год, сообщает пресс-служба администрации.

Письмо направляется в управление городским хозяйством. В предложении необходимо указать каким способом будет производится благоустройство; обосновать его необходимость, предложить конкретный список работ, которые необходимо будет провести на каждом этапе; указать практические результаты, которые планируется достичь в результате выполнения проекта.

После сбора, все проекты вынесут на общественное голосование.

Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Формирование современной городской среды».

Напомним, летом Нижнему Тагилу одобрили заявку на благоустройство общественных территорий и дворов. Сумма заявки составила 430 миллионов рублей.

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