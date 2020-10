Мэрия Нижнего Тагила предлагает горожанам выбрать объекты благоустройства в 2021 году

С 8 по 20 октября от жителей Нижнего Тагила принимаются предложения по благоустройству общественных территорий на 2021 год, сообщает пресс-служба администрации.

Письмо направляется в управление городским хозяйством. В предложении необходимо указать каким способом будет производится благоустройство; обосновать его необходимость, предложить конкретный список работ, которые необходимо будет провести на каждом этапе; указать практические результаты, которые планируется достичь в результате выполнения проекта. После сбора, все проекты вынесут на общественное голосование. Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Формирование современной городской среды». Напомним, летом Нижнему Тагилу одобрили заявку на благоустройство общественных территорий и дворов. Сумма заявки составила 430 миллионов рублей.

Related news: В Нижнем Тагиле утверждена заявка на благоустройство дворов и общественных территорий

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter