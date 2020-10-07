Ночевали в саду: полицией Нижнего Тагила были найдены пропавшие подростки

Особые приметы: рост примерно 180 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые и прямые, губы тонкие, глаза голубые. Одет подросток был в черную куртку с капюшоном, спортивные штаны серого цвета и черные кроссовки. На голове у Ильи была красная шапка с черным рисунком и с бомбошкой черно-красного цвета.