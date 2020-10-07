Ночевали в саду: полицией Нижнего Тагила были найдены пропавшие подростки

Ночевали в саду: полицией Нижнего Тагила были найдены пропавшие подростки

Сегодня, 19:53ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Сотрудниками тагильской полиции были найдены пропавшие подростки Егор Стародубов и Давид Шнайдмиллер, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

7 октября сотрудник отдела охраны общественного порядка ОП №17 обнаружил пропавших мальчиков в одном из мест возможного нахождения – в кафе на улице Орджоникидзе. Подростки были доставлены в отдел полиции для подробного разбирательства.

Во время беседы с сотрудниками правоохранительных органов несовершеннолетние рассказали, что день проводили в Дзержинском районе, а ночь в одном из заброшенных домов коллективного сада УВЗ.

За время поисков противоправных действий подростки не совершали, с ними будет проведена воспитательно-профилактическая работа.

Напомним, сотрудниками полиции по-прежнему разыскивается еще один несовершеннолетний, стоящий на учете: Илья Кокотеев 17 лет.

Особые приметы: рост примерно 180 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые и прямые, губы тонкие, глаза голубые. Одет подросток был в черную куртку с капюшоном, спортивные штаны серого цвета и черные кроссовки. На голове у Ильи была красная шапка с черным рисунком и с бомбошкой черно-красного цвета.

Photo:МУ МВД России «Нижнетагильское»

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