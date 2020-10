Ночевали в саду: полицией Нижнего Тагила были найдены пропавшие подростки

Сотрудниками тагильской полиции были найдены пропавшие подростки Егор Стародубов и Давид Шнайдмиллер, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

7 октября сотрудник отдела охраны общественного порядка ОП №17 обнаружил пропавших мальчиков в одном из мест возможного нахождения – в кафе на улице Орджоникидзе. Подростки были доставлены в отдел полиции для подробного разбирательства. Во время беседы с сотрудниками правоохранительных органов несовершеннолетние рассказали, что день проводили в Дзержинском районе, а ночь в одном из заброшенных домов коллективного сада УВЗ. За время поисков противоправных действий подростки не совершали, с ними будет проведена воспитательно-профилактическая работа. Напомним, сотрудниками полиции по-прежнему разыскивается еще один несовершеннолетний, стоящий на учете: Илья Кокотеев 17 лет. Особые приметы: рост примерно 180 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые и прямые, губы тонкие, глаза голубые. Одет подросток был в черную куртку с капюшоном, спортивные штаны серого цвета и черные кроссовки. На голове у Ильи была красная шапка с черным рисунком и с бомбошкой черно-красного цвета. Photo: МУ МВД России «Нижнетагильское»

