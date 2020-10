Уктусский стрелок обжаловал пожизненный приговор

В Екатеринбурге Алексей Александров направил в суд апелляцию на пожизненный приговор за убийство двух девушек на Уктусе, сообщает Znak.com со ссылкой на адвоката Александрова Данила Задорина.

По его словам, текста он не видел, так как осужденный сам подал жалобу в суд. Задорин отмечает, что встречался с Александровым в СИЗО, где подзащитный рассказал, что накануне был госпитализирован с подозрением на инфаркт. До этого он упал в обморок во время оглашения приговора. На прошлой неделе Алексея Александрова признали виновным по статье «Убийство» (п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Он приговорен к пожизненному лишению свободы, отбывать наказание будет в колонии особого режима. Напомним, 25 августа 2018 года Александров на Уктусе застрелил двух незнакомых девушек из пневматической винтовки. Чтобы найти и задержать подозреваемого, потребовалось больше года. Во время суда Александров дал признательные показания. Родители потребовали с обвиняемого компенсацию в размере 30 миллионов рублей. В Свердловском облсуде стартует судебный процесс над Уктусским стрелком

