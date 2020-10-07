Уктусский стрелок обжаловал пожизненный приговор

По его словам, текста он не видел, так как осужденный сам подал жалобу в суд.
Задорин отмечает, что встречался с Александровым в СИЗО, где подзащитный рассказал, что накануне был госпитализирован с подозрением на инфаркт. До этого он упал в обморок во время оглашения приговора.
На прошлой неделе Алексея Александрова признали виновным по статье «Убийство» (п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Он приговорен к пожизненному лишению свободы, отбывать наказание будет в колонии особого режима.
Напомним, 25 августа 2018 года Александров на Уктусе застрелил двух незнакомых девушек из пневматической винтовки. Чтобы найти и задержать подозреваемого, потребовалось больше года. Во время суда Александров дал признательные показания. Родители потребовали с обвиняемого компенсацию в размере 30 миллионов рублей.