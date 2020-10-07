В Нижнем Тагиле суд встал на сторону ГИБДД в деле с армянскими номерами на машине

Как сообщал ранее «Тагильский рабочий», мужчина купил автомобиль Nissan Fuga в Армении примерно год назад. Тогда приобретать машины в этой стране было выгодно из-за таможенного законодательства между странами, так как Республика Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу.
Истец рассказывает, что документов о необходимости растаможить автомобиль ему не выдали ни на одной из границ. Изымать такие машины стали недавно, до этого автовладельцы ездили на автомобилях с армянскими номерами несколько лет.
Это первый в Нижнем Тагиле судебный процесс о легализации на территории Российской Федерации машин, приобретённых в Армении.
Теперь за купленную в Армении машину Nissan Fuga за 415 тысяч рублей тагильчанин должен заплатить таможенную пошлину 1,25 миллиона рублей.
Напомним, в России планируют ввести новый штраф для автовладельцев которые паркуются на газоне.