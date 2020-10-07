В Нижнем Тагиле суд встал на сторону ГИБДД в деле с армянскими номерами на машине

В Нижнем Тагиле суд встал на сторону ГИБДД в деле с армянскими номерами на машине

Сегодня, 09:44ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел жалобу местного жителя, которому сотрудники ГИБДД запретили пользоваться автомобилем с государственными номерами Армении без нужных таможенных документов, сообщает ИА «Между строк».

Как сообщал ранее «Тагильский рабочий», мужчина купил автомобиль Nissan Fuga в Армении примерно год назад. Тогда приобретать машины в этой стране было выгодно из-за таможенного законодательства между странами, так как Республика Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу.

Истец рассказывает, что документов о необходимости растаможить автомобиль ему не выдали ни на одной из границ. Изымать такие машины стали недавно, до этого автовладельцы ездили на автомобилях с армянскими номерами несколько лет.

Это первый в Нижнем Тагиле судебный процесс о легализации на территории Российской Федерации машин, приобретённых в Армении.

Теперь за купленную в Армении машину Nissan Fuga за 415 тысяч рублей тагильчанин должен заплатить таможенную пошлину 1,25 миллиона рублей.

Напомним, в России планируют ввести новый штраф для автовладельцев которые паркуются на газоне.

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