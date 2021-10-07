Резкое похолодание и снег прогнозируют синоптики на Урале

Арктический атмосферный фронт принесет на Урал дождливую и холодную погоду к 10-му октября, сообщает глава Гидрометцентра Свердловской области Галина Шепоренко.
Холодный фронт накроет весь Урал, он придет со стороны Пермского Края. Местами в Свердловской области пройдет мокрый снег с дождем, дневная температура воздуха не превысит в эти дни +6 °С. Ночью ожидаются заморозки до -5 °С.
Синоптики также говорят о потеплении на Урале после ближайших выходных, постоянные минусовые температуры придут в Свердловскую область ближе к концу октября. Зима начнется в регионе уже в ноябре.
Напомним, 3 октября в Екатеринбурге выпал первый снег, который продержался несколько часов. В Свердловской области первый снег выпадал еще в конце сентября.