Резкое похолодание и снег прогнозируют синоптики на Урале

Резкое похолодание и снег прогнозируют синоптики на Урале
Резкое похолодание и снег прогнозируют синоптики на Урале
Сегодня, 09:00ОбществоФото: 1МI
Уральские синоптики предупреждают о похолодании и мокром снеге в регионе. Выходные будут дождливыми и хмурыми.

Арктический атмосферный фронт принесет на Урал дождливую и холодную погоду к 10-му октября, сообщает глава Гидрометцентра Свердловской области Галина Шепоренко.

Холодный фронт накроет весь Урал, он придет со стороны Пермского Края. Местами в Свердловской области пройдет мокрый снег с дождем, дневная температура воздуха не превысит в эти дни +6 °С. Ночью ожидаются заморозки до -5 °С.

Синоптики также говорят о потеплении на Урале после ближайших выходных, постоянные минусовые температуры придут в Свердловскую область ближе к концу октября. Зима начнется в регионе уже в ноябре.

Напомним, 3 октября в Екатеринбурге выпал первый снег, который продержался несколько часов. В Свердловской области первый снег выпадал еще в конце сентября.

Сюжеты:
Екатеринбург
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