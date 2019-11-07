Эксперт из Нижнего Тагила оценит 300 фильмов, профинансированных Минкультом

6 ноября Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с Ассоциацией неигрового кино Союза кинематографистов начала работу по оценке фильмов. В этот же день на сайте гильдии был опубликован состав экспертной группы.

Проверяется не зря ли Минкульт финансировал фильмы. Будет составлен рейтинг успешности фильмов по этим критериям: оценка экспертов, участие в фестивалях, показ в кинотеатрах или на ТВ, победы на фестивалях,рассказал TagilCity.ru Виталий Скорев.

Виталий Скорев, который является членом гильдии документалистов с этого года, вошёл в число экспертов вместе с 12 коллегами со всей России. Из Нижнего Тагила Скорев единственный. От Союза Кинематографистов в экспертную группу также вошли 13 человек.

«Даже бомжи разбираются в кино». Интервью с членом гильдии документалистов России