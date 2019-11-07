Эксперт из Нижнего Тагила оценит 300 фильмов, профинансированных Минкультом
Житель Нижнего Тагила, методист кинотеатра «Красногвардеец» и член гильдии документалистов России Виталий Скорев вошел в число экспертов, которые оценят документальные фильмов, созданные при поддержке Министерства культуры РФ в 2017–2018 годах. Экспертам предстоит оценить около 300 картин по четырём критериям.
6 ноября Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с Ассоциацией неигрового кино Союза кинематографистов начала работу по оценке фильмов. В этот же день на сайте гильдии был опубликован состав экспертной группы.
Проверяется не зря ли Минкульт финансировал фильмы. Будет составлен рейтинг успешности фильмов по этим критериям: оценка экспертов, участие в фестивалях, показ в кинотеатрах или на ТВ, победы на фестивалях,рассказал TagilCity.ru Виталий Скорев.
Виталий Скорев, который является членом гильдии документалистов с этого года, вошёл в число экспертов вместе с 12 коллегами со всей России. Из Нижнего Тагила Скорев единственный. От Союза Кинематографистов в экспертную группу также вошли 13 человек.
Голосование будет проходить онлайн и в закрытом режиме. После завершения работы комиссии, рейтинг фильмов с их средними оценками будет опубликован в открытом доступе на сайте Министерства культуры России.