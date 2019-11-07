На Урале ищут родственников священника, погибшего 100 лет назад

Протоиерей Сергий Архипов пояснил, что у Адрианова было трое детей. Его старший сын в 1919 году служил священником Нижнетуринской тюрьмы, а затем погиб в Сибири. Еще один сын и дочь жили в Нижней Туре, сын потом уехал, предположительно, в Украину. Дочь Анна вышла замуж за Александра Мещерякова и родила ему сына Бориса и дочь Лидию.