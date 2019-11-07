На Урале ищут родственников священника, погибшего 100 лет назад
Сегодня, 09:39ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижней Туре нашли останки, которые могут принадлежать погибшему боле ста лет назад священнику Александру Адрианову, пишет «Комсомольская правда».
Сейчас разыскиваются родственники Александра Адрианова, для того, чтобы провести экспертизу ДНК.
Протоиерей Сергий Архипов пояснил, что у Адрианова было трое детей. Его старший сын в 1919 году служил священником Нижнетуринской тюрьмы, а затем погиб в Сибири. Еще один сын и дочь жили в Нижней Туре, сын потом уехал, предположительно, в Украину. Дочь Анна вышла замуж за Александра Мещерякова и родила ему сына Бориса и дочь Лидию.
Адрианов был убит в возрасте 60 лет и после смерти причислен к лику святых.
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