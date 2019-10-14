Священник-эмигрант выступил против российского телеведущего Соловьева
Сегодня, 09:31ОбществоФото: страница Владимира Соловьева
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В Италии священник-эмигрант собирает подписи против российского телеведущего Владимира Соловьева, пишут «Новые известия».
Священник подготовил две петиции, одну из них он планирует направить итальянскому правительству, вторую — российскому. Священнослужитель требует не предоставлять Соловьеву итальянское гражданство. Он полагает, что высказывания телеведущего «полны ксенофобии и экстремизма и остаются безнаказанными».
Помимо этого, автор петиции просит запретить Соловьеву въезд в страны Европы.
Напомним, Владимир Соловев нередко своими высказываниями вызывает общественный резонанс. Так, недавно, после убийства в Саратовской области 9-летний девочки, он предложил вернуть смертную казнь для педофилов и детоубийц.
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