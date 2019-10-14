Священник-эмигрант выступил против российского телеведущего Соловьева

Священник подготовил две петиции, одну из них он планирует направить итальянскому правительству, вторую — российскому. Священнослужитель требует не предоставлять Соловьеву итальянское гражданство. Он полагает, что высказывания телеведущего «полны ксенофобии и экстремизма и остаются безнаказанными».