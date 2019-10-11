Телеведущий Соловьев предложил вернуть смертную казнь для убийц детей
Владимир Соловьев сообщил, что в России необходимо вернуть смертную казнь для детоубийц и педофилов, пишет Ура.ру.
Причиной для высказывания стало убийство девятилетней девочки в Саратове.
Перед применением смертной казни, по словам телеведущего, должны быть соблюдены все законы, в том числе, право на обжалование в апелляционной инстанции.
Я был и остаюсь сторонником смертной казни. Особенно за преступления против детей. Педофилы и убийцы, на мой взгляд, должны быть уничтожены, как бешеные звери, сказал Соловьев.
Кроме того, телеведущий акцентировал внимание на том, что в России должна быть база данных потенциально опасных для детей граждан.
Сегодня в Саратове было обнаружено тело девочки, пропавшей два дня назад по дороге в школу. Труп несовершеннолетней нашли за гаражами. Предполагаемый убийца задержан, ранее он был судим за насильственные действия сексуального характера.