Телеведущий Соловьев предложил вернуть смертную казнь для убийц детей

Причиной для высказывания стало убийство девятилетней девочки в Саратове.

Перед применением смертной казни, по словам телеведущего, должны быть соблюдены все законы, в том числе, право на обжалование в апелляционной инстанции.

Я был и остаюсь сторонником смертной казни. Особенно за преступления против детей. Педофилы и убийцы, на мой взгляд, должны быть уничтожены, как бешеные звери, сказал Соловьев.

Кроме того, телеведущий акцентировал внимание на том, что в России должна быть база данных потенциально опасных для детей граждан.