В Екатеринбурге детский омбудсмен подключится к делу о массовом убийстве на вечеринке

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков намерен подключиться к делу об убийстве на вечеринке в Екатеринбурге, пишет E1.

По словам Морокова, в квартире присутствовали несовершеннолетние. Выжившей после стрельбы девушке 17 лет. К расследованию подключат специалистов из ПДН. Неизвестно сколько пострадавшая будет выходить из стресса. Скорее всего для этого потребуется вмешательство специалистов. Повезло, что девушка осталась жива. Позднее мы выясним, как она оказалась в такой компании, рассказал омбудсмен. Напомним, ночью в Екатеринбурге произошла стрельба. Сообщение поступило около 02.30. Правоохранителям пришлось взломать дверь, чтобы попасть в квартиру. На месте были обнаружены тела четырех погибших с огнестрельными ранениями, трое мужчин и одна девушка. Еще одна несовершеннолетняя оказалась жива и была госпитализирована. Еще одна девочка-подросток 16 лет не пострадала. По предварительной информации, хозяин квартиры подозревается в убийстве трех человек из зарегистрированного на него охотничьего карабина, после совершения которого он покончил с собой. В Екатеринбурге на вечеринке четырех человек застрелили из охотничьего карабина

Related news: В Екатеринбурге на вечеринке четырех человек застрелили из охотничьего карабина

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter