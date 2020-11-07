В Екатеринбурге детский омбудсмен подключится к делу о массовом убийстве на вечеринке

В Екатеринбурге детский омбудсмен подключится к делу о массовом убийстве на вечеринке

Сегодня, 19:04ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков намерен подключиться к делу об убийстве на вечеринке в Екатеринбурге, пишет E1.

По словам Морокова, в квартире присутствовали несовершеннолетние. Выжившей после стрельбы девушке 17 лет. К расследованию подключат специалистов из ПДН.

Неизвестно сколько пострадавшая будет выходить из стресса. Скорее всего для этого потребуется вмешательство специалистов. Повезло, что девушка осталась жива. Позднее мы выясним, как она оказалась в такой компании, рассказал омбудсмен.

Напомним, ночью в Екатеринбурге произошла стрельба. Сообщение поступило около 02.30. Правоохранителям пришлось взломать дверь, чтобы попасть в квартиру. На месте были обнаружены тела четырех погибших с огнестрельными ранениями, трое мужчин и одна девушка. Еще одна несовершеннолетняя оказалась жива и была госпитализирована. Еще одна девочка-подросток 16 лет не пострадала. По предварительной информации, хозяин квартиры подозревается в убийстве трех человек из зарегистрированного на него охотничьего карабина, после совершения которого он покончил с собой.

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