В Екатеринбурге детский омбудсмен подключится к делу о массовом убийстве на вечеринке

Напомним, ночью в Екатеринбурге произошла стрельба. Сообщение поступило около 02.30. Правоохранителям пришлось взломать дверь, чтобы попасть в квартиру. На месте были обнаружены тела четырех погибших с огнестрельными ранениями, трое мужчин и одна девушка. Еще одна несовершеннолетняя оказалась жива и была госпитализирована. Еще одна девочка-подросток 16 лет не пострадала. По предварительной информации, хозяин квартиры подозревается в убийстве трех человек из зарегистрированного на него охотничьего карабина, после совершения которого он покончил с собой.