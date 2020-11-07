В Екатеринбурге на вечеринке четырех человек застрелили из охотничьего карабина

В Екатеринбурге на вечеринке четырех человек застрелили из охотничьего карабина

Сегодня, 13:57ПроисшествияPhoto: Валерий Горелых
В Екатеринбурге четыре человека погибли от выстрелов из охотничьего карабина, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Сообщение о стрельбе поступило 7 ноября в 02.34. В квартире на улице Социалистическая обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями.

Помимо погибших, в квартире находилась 17-летняя девушка с огнестрельными ранениями. Сейчас за ее жизнь борются медики.

По словам официального представителя свердловского полицейского главка Валерия Горелых, для того, чтобы попасть в квартиру пришлось взломать дверь. Личности погибших установлены. Это девушка, 2002 года рождения, и молодые люди, 1988, 1984 и 1986 года рождения. Госпитализирована была девушка 2003 года рождения.

Она находится в реанимации в тяжелом состоянии после операции.

Также на месте происшествия находилась 16-летняя девушка, она не пострадала. Установлено, что с апреля 2020 года она состоит на учете в ПДН из-за употребления спиртных напитков и уходы из дома.

О хозяине квартиры, который подозревается в убийстве, известно, что ранее он был условно судим за кражу. Предположительно, он работал охранником ЧОПа.

На него зарегистрированы: травматический пистолет МР-80-13Т и охотничье гладкоствольное ружье САЙГА-20К,говорит Горелых.

Горелых пояснил, что девушки познакомились с молодыми людьми в интернете. Их забрали в районе ТРЦ «Радуга парк», и все отправились в гости в квартиру.

Сотрудники МВД и СКР продолжают расследование, на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа. По факту убийства СКР возбудил уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Прокуратура взяла на контроль расследование этого дела.

Напомним, е Екатеринбурге будут судить обвиняемого в убийстве 19-летней Яны Смирновой, которую убили на автомойке, а после выкинули на обочину.

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