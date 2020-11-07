В Екатеринбурге на вечеринке четырех человек застрелили из охотничьего карабина

По словам официального представителя свердловского полицейского главка Валерия Горелых, для того, чтобы попасть в квартиру пришлось взломать дверь. Личности погибших установлены. Это девушка, 2002 года рождения, и молодые люди, 1988, 1984 и 1986 года рождения. Госпитализирована была девушка 2003 года рождения.