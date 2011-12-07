«Чистый город» сделал свое дело. «Чистый город» может уходить?

Председатель Совета общественного движения «Чистый город» Владимир Рощупкин, баллотировавшийся в депутаты Заксобрания по Дзержинскому одномандатному избирательному округу, прошел, заручившись 45,83% голосов избирателей. Его «однополчане», лидеры общественного движения и по совместительству члены «Единой России» и кандидаты в депутаты Заксобрания, также оказались «на гребне волны»: «Единая Россия» в Нижнем Тагиле получила 33,04% голосов избирателей.

Выборы прошли успешно, и общественная организация «Чистый город», по всем признакам, закрывается. Хотя целью ее создания, по легенде, было вовсе не продвижение лидеров организации на выборах, а решение проблем города, объяснение тагильчанам их прав, обеспечение нормальных условий жизни горожан и даже оказание бесплатных юридических консультаций. Именно этим собирались заниматься лидеры движения в самом начале работы общественной организации в марте 2011 года.

Теперь понятно, что «Чистый город» стал очередной организацией-однодневкой, задача которой – агитация ее участников под эгидой общественной и социальной деятельности так прокомментировал вывоз мебели из общественной приемной организации один из очевидцев.

О том, что организация закрылась или вот-вот закроется, свидетельствует много фактов и помимо отключенных телефонов и вынесенной мебели. Официальный представитель общественной организации «Город без наркотиков», являющейся партнером общественного движения, Евгений, не назвавший свою фамилию, подтвердил информацию, что «Чистый город» закрывается и прекращает всяческую деятельность.

До нас дошла информация, что «Чистый город» имеет долговые обязательства перед некоторыми компаниями и рекламными агентствами Нижнего Тагила, предоставляющими общественной организации рекламу и PR-услуги. Как и когда собирается «Чистый город» погашать долги, пока не известно.