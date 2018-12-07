160 тысяч рублей отсудила жительница Екатеринбурга за потоп из кипятка

Квартира екатеринбурженки оказалась затоплена кипятком из-за некачественно установленного на трубы ГВС счетчика водоснабжения. Как оказалось, квартира на верхнем этаже зарегистрирована на ООО «Находка». Женщина пыталась связаться с представителями компании, чтобы обсудить вопрос о компенсации ущерба, однако сделать это не удалось. Тогда она приняла решение обратиться в суд с исковым заявлением. Сумма причиненного имущественного вреда, согласно данным экспертизы, составила 145 тысяч рублей.