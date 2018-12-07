160 тысяч рублей отсудила жительница Екатеринбурга за потоп из кипятка
Жительница Екатеринбурга отсудила 160 тысяч рублей у ООО «Находка» за потоп из кипятка.
Квартира екатеринбурженки оказалась затоплена кипятком из-за некачественно установленного на трубы ГВС счетчика водоснабжения. Как оказалось, квартира на верхнем этаже зарегистрирована на ООО «Находка». Женщина пыталась связаться с представителями компании, чтобы обсудить вопрос о компенсации ущерба, однако сделать это не удалось. Тогда она приняла решение обратиться в суд с исковым заявлением. Сумма причиненного имущественного вреда, согласно данным экспертизы, составила 145 тысяч рублей.
В исковом заявлении горожанка указала сумму 200 тысяч рублей. Она сообщила, что просит взыскать с ответчика размер имущественного ущерба, размер морального вреда и сопутствующие расходы. Суд удовлетворил иск частично и постановил взыскать с ООО «Находка» 160 тысяч рублей, пишет ЕТВ.
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