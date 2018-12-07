Четыре заседания антинаркотической комиссии состоятся в Нижнем Тагиле в 2019 году

На первом заседании, которое пройдет в первом квартале 2019 года будут рассмотрены вопросы, касающиеся взаимодействия городских служб по противодействию незаконному обороту наркотических средств. Также темой заседания станет улучшение работы образовательных учреждений города по пропаганде ЗОЖ.

Вопросы взаимодействия с РПЦ, связанные с профилактикой наркомании, обсудят на втором заседании. Кроме того, оно будет посвящено теме контроля над людьми, которые по решению суда должны пройти лечение от наркомании.

Итоги социально-психологического тестирования учащихся специалисты разберут на третьем заседании антинаркотической комиссии, на четвертом – речь пойдет о мероприятиях, которые проводятся для пресечения правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.