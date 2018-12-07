Свердловская семья попыталась выехать заграницу с 40 млн незадекларированных рублей
Сегодня, 07:30ОбществоФото: utu.customs.ru
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Свердловская семья, решившая отдохнуть в Камбодже, вынуждена была пропустить рейс по турпутёвке из-за того, что глава семейства не задекларировал около 40 млн рублей. Выполнить установленные законом требования мужчине помешал сын, решивший посмотреть на взлетающие самолёты.
Сюжеты: Екатеринбург
При прохождении «зелёного коридора» у главы семейства были обнаружены 60 тыс. долларов США и 7 тыс. рублей, что в общей сумме составило 40 млн. рублей. Согласно требованиям российского законодательства без декларирования можно вывезти не более 10 тыс. долларов.
Семья пропустила запланированный рейс и осталась в «Кольцово» для оформления протокола об административном правонарушении. Ознакомиться с правилами мужчине помешал сын, который решил посмотреть на взлетающие самолёты и отвлёк этим отца, сообщает «Областная газета».
После выполнения необходимых правовых процедур семья всё же покинула Екатеринбург, но уже с гораздо меньшей суммой денег.
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