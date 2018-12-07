Свердловская семья попыталась выехать заграницу с 40 млн незадекларированных рублей

При прохождении «зелёного коридора» у главы семейства были обнаружены 60 тыс. долларов США и 7 тыс. рублей, что в общей сумме составило 40 млн. рублей. Согласно требованиям российского законодательства без декларирования можно вывезти не более 10 тыс. долларов.

Семья пропустила запланированный рейс и осталась в «Кольцово» для оформления протокола об административном правонарушении. Ознакомиться с правилами мужчине помешал сын, который решил посмотреть на взлетающие самолёты и отвлёк этим отца, сообщает «Областная газета».