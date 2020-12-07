На Урале больные коронавирусом пациенты пожаловались на желавшего им смерти врача

На Урале больные коронавирусом пациенты пожаловались на желавшего им смерти врача

Сегодня, 09:07ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге родственники 80-летней пенсионерки пожаловались на медбрата, желавшего ей смерти.

Внучка 80-летней женщины записала видео telegram-каналу Mash, на котором рассказывает о медбрате, которого зовут Максим. Он работает в больнице № 14 в Екатеринбурге. По ее словам, он заявил пациентам с коронавирусом, что желает им смерти и с удовольствием бы поставил им укол для этого.

Девушка рассказывает, что бабушка провела в больнице 34 дня, семь из которых была в реанимации. У пенсионерки было 90% поражения легких. При этом ее не переводили в реанимацию, так как там не было мест. Туда бабушка попала после только после того, как упала в обморок.

Очнувшись, она увидела, как медбрат с силой трясет соседку по отделению. Бабушка попросила его не делать ей также, так как у нее на плече была рана после катетера.

Была бы моя воля, я поставил бы всем уколы, чтобы вы все здесь сдохли,ответил на это медбрат.

Кроме того, он заявил, что ожидал смерти пенсионерки через пять-дасять минут после того, как ее привезли в медучреждение.

По словам внучки, бабушку выписали из больницы недолеченной. Теперь она снова госпитализирована с пневмонией в другое медицинское учреждение.

Напомним, 3 декабря в Екатеринбурге пожилая женщина скончалась через два часа после выписки из больницы. Дочь не хотела забирать ее из больницы, однако врачи настояли на этом.

Stories:
ЕкатеринбургКоронавирус
Related news:
Свердловская областьсмертьврачЕкатеринбургкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы