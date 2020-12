На Урале больные коронавирусом пациенты пожаловались на желавшего им смерти врача

В Екатеринбурге родственники 80-летней пенсионерки пожаловались на медбрата, желавшего ей смерти.

Внучка 80-летней женщины записала видео telegram-каналу Mash, на котором рассказывает о медбрате, которого зовут Максим. Он работает в больнице № 14 в Екатеринбурге. По ее словам, он заявил пациентам с коронавирусом, что желает им смерти и с удовольствием бы поставил им укол для этого. Девушка рассказывает, что бабушка провела в больнице 34 дня, семь из которых была в реанимации. У пенсионерки было 90% поражения легких. При этом ее не переводили в реанимацию, так как там не было мест. Туда бабушка попала после только после того, как упала в обморок. Очнувшись, она увидела, как медбрат с силой трясет соседку по отделению. Бабушка попросила его не делать ей также, так как у нее на плече была рана после катетера. Была бы моя воля, я поставил бы всем уколы, чтобы вы все здесь сдохли,ответил на это медбрат. Кроме того, он заявил, что ожидал смерти пенсионерки через пять-дасять минут после того, как ее привезли в медучреждение. По словам внучки, бабушку выписали из больницы недолеченной. Теперь она снова госпитализирована с пневмонией в другое медицинское учреждение. Напомним, 3 декабря в Екатеринбурге пожилая женщина скончалась через два часа после выписки из больницы. Дочь не хотела забирать ее из больницы, однако врачи настояли на этом. В Екатеринбурге пенсионерка скончалась через два часа после выписки из больницы

