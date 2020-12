В Екатеринбурге пройдет торжественное прощание с горздравом

В середине декабря пройдет торжественное собрание, которое будет посвящено прощанию с городским здравоохранением Екатеринбурга.

Мероприятие будет официальным, его патронирует мэрия города, сообщает ЕАН со ссылкой на источник в медицинских кругах. В церемонии примут участие десятки человек. Однако официально проведение мероприятия в пресс-службе администрации не подтверждают. По словам собеседника, все сотрудники получили уведомления об увольнении и в декабре им будет выплачена средняя зарплата в качестве расчетных. Он отметил, что после этого они могут попробовать устроиться на работу в Минздрав, но для этого придется пройти конкурс. Напомним, с 1 января 2021 года горздрав Екатеринбурга будет передан в ведение областного минздрава. Решение вызвало неоднозначную реакцию в медицинских кругах, а также среди чиновников.

