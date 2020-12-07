В Екатеринбурге пройдет торжественное прощание с горздравом

В Екатеринбурге пройдет торжественное прощание с горздравом

Сегодня, 13:03ОбществоPhoto: pixabay.com
В середине декабря пройдет торжественное собрание, которое будет посвящено прощанию с городским здравоохранением Екатеринбурга.

Мероприятие будет официальным, его патронирует мэрия города, сообщает ЕАН со ссылкой на источник в медицинских кругах. В церемонии примут участие десятки человек. Однако официально проведение мероприятия в пресс-службе администрации не подтверждают.

По словам собеседника, все сотрудники получили уведомления об увольнении и в декабре им будет выплачена средняя зарплата в качестве расчетных. Он отметил, что после этого они могут попробовать устроиться на работу в Минздрав, но для этого придется пройти конкурс.

Напомним, с 1 января 2021 года горздрав Екатеринбурга будет передан в ведение областного минздрава. Решение вызвало неоднозначную реакцию в медицинских кругах, а также среди чиновников.

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