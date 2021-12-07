Древние рыбы и ящеры «захватили» центр Красноуфимска

Еще в конце 19 века на территории города, на месте которого когда-то давно располагалось Пермское море, была найдена зубная спираль древней рыбы геликоприона. Ее слепок позже стал символом Красноуфимска. Для сохранения памяти о морском прошлом было принято решение о создании палеонтологического парка под открытым небом на улице Советской.
Полностью проект благоустройства улицы, стоимость которого составляет 180 млн рублей, будет завершен в 2022 году, но уже сейчас в центре Красноуфимска можно увидеть бронзовые скульптуры огромного оленя мегалоцераса и растительного ящера эстемменозуха, двенадцатиметровую древнюю рыбы геликоприона, выполненную из дерева.
Также в парке уже сделана детская площадка, беседка, башенка с часами и установлена информационная стела, где жители и гости Красноуфимска смогут узнать об истории города и его музейных коллекциях. Для предотвращения вандализма по периметру установлены камеры видеонаблюдения, сообщает «Областная газета» со ссылкой на пресс-секретаря городской администрации.