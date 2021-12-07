Древние рыбы и ящеры «захватили» центр Красноуфимска

Еще в конце 19 века на территории города, на месте которого когда-то давно располагалось Пермское море, была найдена зубная спираль древней рыбы геликоприона. Ее слепок позже стал символом Красноуфимска. Для сохранения памяти о морском прошлом было принято решение о создании палеонтологического парка под открытым небом на улице Советской.