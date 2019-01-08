Экс-подруга Гуфа из Екатеринбурга устроила стриптиз на реалити-шоу «Дом-2»

18-летняя Яна Шевцова пришла на реалити-шоу «Дом-2». Экс-любовница рэпера Гуфа заявила, что будет бороться за сердце Захара Саленко.

В день прихода на лобном месте Шевцова станцевала стриптиз, который посвятила Захару, находящемуся на площадке Дома-2 на Сейшельских островах.

Я могу прям полностью все снять, но это будет перебор. Я ему потом один на один все сниму полностью, пояснила девушка, имея ввиду Захара.