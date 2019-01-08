Экс-подруга Гуфа из Екатеринбурга устроила стриптиз на реалити-шоу «Дом-2»
Сегодня, 08:00ОбществоФото: личная страница ВКонтакте Яна Шевцова
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
18-летняя бывшая подруга рэпера Гуфа из Екатеринбурга пришла на Дом-2 и устроила стриптиз.
Сюжеты: Екатеринбург
18-летняя Яна Шевцова пришла на реалити-шоу «Дом-2». Экс-любовница рэпера Гуфа заявила, что будет бороться за сердце Захара Саленко.
В день прихода на лобном месте Шевцова станцевала стриптиз, который посвятила Захару, находящемуся на площадке Дома-2 на Сейшельских островах.
Я могу прям полностью все снять, но это будет перебор. Я ему потом один на один все сниму полностью, пояснила девушка, имея ввиду Захара.
Женщина должна оставаться загадкой, резюмировала свое выступление полураздетая екатеринбурженка.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей