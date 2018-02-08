«Неделя безопасности в интернете» стартовала в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Лекции проходят в здании Центральной городской библиотеки. Возраст слушателей разный — от школьников до пенсионеров, последние с большим интересом приходят на занятия, где учатся правилам безопасности во всемирной паутине.

Аналогичное мероприятие будет организовано для нижнетагильской молодежи. Отдельно ребятам расскажут о кибербуллинге, травле в интернете, с которой современные дети часто сталкиваются.

Мы хотим обучить студентов основам безопасного поведения в интернете, о том, чем опасен троллинг, каковы его последствия, как правильно вести переписку в соцсетях и по электронной почте. Также в помощь студентам мы представим обзор электронных ресурсов библиотеки и проведем интерактивную викторину рассказала заведующая отделом электронной и правовой информации МБУК ЦГБ №1 Екатерина Сафронеева.

В рамках акции для родителей будет организована встреча с психологом на тему «Как уберечь детей от интернет-зависимости», сообщает «Тагил-ТВ».

Все мероприятия для интернет-пользователей разного возраста пройдут в течение недели в Центральной городской библиотеке и ее филиалах.