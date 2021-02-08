В Нижнем Тагиле в 2020 году количество детей-инвалидов увеличилось на 5,7%

Вместе с тем, в 2020 году количество инвалидов-тагильчан старше 18 лет снизилось по сравнению с двумя предыдущими годами. В прошлом году, по данным УПРФ по Нижнему Тагилу и Пригородному району, в городе зарегистрировано 24,9 тысячи граждан данной категории, в 2019 году — 25,3 тысячи человек, а еще годом ранее — 25,4 тысячи жителей города.