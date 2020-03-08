На Урале ищут избивших смотрителя за камерой мужчин

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В Свердловской области на мужчин, избивших смотрителя за камерой видеофиксации, завели уголовное дело за хулиганство, сообщает Е1.
Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых также рассказал, что мужчин объявили в розыск, им грозит до семи лет тюрьмы.
5 марта на трассе М-5 несколько мужчин вышли из автомобиля и избили смотрителя за камерой видеофиксации. Произошедшее было снято на камеру.
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