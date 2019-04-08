Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Интерактивную карту разработают для Октябрьского района Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
801f05dcf3fac3e23747749df568cb50 900x

Интерактивную карту разработают для Октябрьского района Екатеринбурга

Сегодня, 09:56ОбществоФото: Официальный сайт администрации Екатеринбурга
Читайте
также
Новый главный архитектор Нижнего Тагила: «Меня интересует масштаб работы»
Уралвагонзавод засудил «полпредское» СМИ экс-депутата Муриновича за ложь
Ели трупы погибших: тагильская семья бросила в квартире без еды 23 кошки