Интерактивную карту разработают для Октябрьского района Екатеринбурга
Сегодня, 09:56ОбществоФото: Официальный сайт администрации Екатеринбурга
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В Екатеринбурге будет разработана интерактивная карта Октябрьского района, в дальнейшем планируется создание таких карт для всех районов уральской столицы, сообщает мэрия Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Депутаты екатеринбургской гордумы 8 апреля обсудили план развития Октябрьского района. Планируется создание интерактивной карты, на которой будут отмечены инфраструктурные и социально значимые объекты. Также на интерактивной карте появятся данные по износу жилого фонда. Для удобства навигации район поделят на 12 микрорайонов.
Как было отмечено, подобные интерактивные карты будут созданы для каждого района Екатеринбурга.
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