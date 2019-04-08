Интерактивную карту разработают для Октябрьского района Екатеринбурга

Депутаты екатеринбургской гордумы 8 апреля обсудили план развития Октябрьского района. Планируется создание интерактивной карты, на которой будут отмечены инфраструктурные и социально значимые объекты. Также на интерактивной карте появятся данные по износу жилого фонда. Для удобства навигации район поделят на 12 микрорайонов.