В Нижнем Тагиле перед асфальтированием Кулибина отремонтируют водопровод
В Нижнем Тагиле одновременно с ремонтом дороги на улице Кулибина пройдет капитальный ремонт водопровода от улицы Фестивальной до восточного въезда в трамвайный парк. Первоначальная стоимость проекта, согласно сайту госзакупок, составляет более 9 млн рублей.
Заказчиком контракта выступает ООО «Водоканал-НТ». По словам куратора нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) Владислава Тарахтунова, перед ремонтом дорог извещаются все ресурсоснабжающие организации.
Делается это для того, чтобы они смогли запланировать капитальные ремонты коммуникаций. Чтобы не получилось так, что мы асфальт положим, а они потом его снова вскроют. Поэтому работы необходимо проводить одновременно,рассказал редакции TagilCity.ru Владислав Тарахтунов.
По условиям контракта, капитальный ремонт водопровода подрядчик должен завершить до 15 ноября 2019 года.
Напомним, что ремонт дороги на улице Кулибина пройдет в рамках программ БКАД и «Светлый город». После ремонта улица Кулибина станет полноценным дублером участка Восточного шоссе, ведущего до Фестивальной.