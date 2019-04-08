В Нижнем Тагиле перед асфальтированием Кулибина отремонтируют водопровод

Делается это для того, чтобы они смогли запланировать капитальные ремонты коммуникаций. Чтобы не получилось так, что мы асфальт положим, а они потом его снова вскроют. Поэтому работы необходимо проводить одновременно,рассказал редакции TagilCity.ru Владислав Тарахтунов.