Служба заказчика: брусчатки на Жуковского и Кулибина больше не будет

На Восточном шоссе в 2019 году отремонтируют три участка. По заверению представителей СЗГХ, с этой автомобильной дорогой никаких сложностей при ремонте возникнуть не должно: коммуникации затронуты не будут, закрытие движения не планируется, так как работа будет вестись по полосам.

По мнению специалистов, в настоящее время покрытие Восточного шоссе в целом находится в безопасном состоянии.

Но пределов совершенства нет, надо улучшать дорогу. Хотелось бы, чтобы комфорт передвижения стал другого уровня, отметил замдиректора Службы заказчика Николай Новиков.

На ремонт самого протяжённого участка будет выделено 6,6 млн рублей из местного и 125,6 млн рублей из федерального бюджета.

Также в 2019 году будут отремонтированы два участка на Северном шоссе: от УХП до улицы Щорса и от Восточного шоссе до КМЦ. На капремонт 3,5 км дороги выделят 2,9 млн рублей из местного и 56 млн рублей из федерального бюджета.

На участке от Фестивальной до Восточного шоссе отремонтируют улицу Кулибина. Здесь запланирована работа в рамках двух программ: БКАД и «Светлый город». Данная дорога выполнена из брусчатки, как и другой входящий в БКАД объект – улица Жуковского.

По заверению Николая Новикова, брусчатка на этих дорогах демонтироваться не будет, поскольку дорожникам предстоит работать по иной технологии.

Брусчатка будет оставлена, будет уложен выравнивающий слой и два слоя по новым стандартам. Устоявшийся, уплотнённый слой будет выровнен крупнозернистым асфальтобетоном. Этим мы постараемся набрать прочность дорожной одежды и увеличить выдержку нагрузок на объекты, пояснил Николай Новиков.

Оба объекта присутствующие назвали знаковыми, поскольку они станут фактически новыми транспортными артериями для автомобилистов – сейчас ездить по ним решаются немногие. Улица Кулибина станет дублёром участка Восточного шоссе, ведущего до Фестивальной, и позволит продолжить его ремонт. Отремонтированная Жуковского, в свою очередь, позволит тагильчанам быстрее добираться до Рудника им. III Интернационала.

Объём финансирования, предусмотренный на Кулибина и Жуковского – 2,06 млн местного и 44,3 млн рублей федерального бюджетов, а также 1,8 млн местного и 35,8 млн рублей федерального бюджета соответственно.

Соглашение с министерством транспорта на выделение средств заключено. Один из контрактов на 17 объектов уже заключён с подрядной организацией «УБТ-сервис». Сейчас идёт процесс определение подрядчика ещё по семи объектам на общую сумму 225 млн рублей. После окончания конкурса во второй половине мая будет ясен график работ.

Саратовская компания «Инфраструктура» будет осуществлять проверку дважды – до и после ремонта. В соответствии с экспертизой будет корректироваться ремонт объектов на 2020 год.