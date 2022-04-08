Свердловские спасатели наблюдают за рыбаками на льду при помощи беспилотников

Свердловские спасатели проводят мониторинг ледовой и надводной обстановки региона при помощи беспилотных летательных средств.
С начала 2022 года спасатели совершили более 25 полётов продолжительностью 4,5 часа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области.
Благодаря беспилотникам можно в режиме онлайн наблюдать за тем, что происходит на водных объектах. При помощи такой технологии сотрудники МЧС выявляют места, в которых находятся рыбаки. Специальная бригада приплывает к ним для разъяснительной беседы о безопасности.
Такое мониторинг проводится в опасных местах водоёмов – там, где есть гидротехнические сооружения, места сброса тёплых и горячих вод, места, где в водоёмы впадают ручьи. Также существует четыре водоёма, которые всегда опасны для рыбаков - это Белоярское водохранилище, Рефтинское, Верхнетагилькое и Среднеуральское.
Помогают инженерам-беспилотникам МЧС России сотрудники Центра ГИМС, а также представители администраций.