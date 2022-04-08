Свердловские спасатели наблюдают за рыбаками на льду при помощи беспилотников

Свердловские спасатели наблюдают за рыбаками на льду при помощи беспилотников
Свердловские спасатели наблюдают за рыбаками на льду при помощи беспилотников
Сегодня, 09:13ОбществоФото: Пресс-служба МЧС России по Свердловской области
Инженеры МЧС наблюдают за водоемами при помощи беспилотников, находят места скопления рыбаков и направляются туда для разъяснительной беседы.

Свердловские спасатели проводят мониторинг ледовой и надводной обстановки региона при помощи беспилотных летательных средств.

С начала 2022 года спасатели совершили более 25 полётов продолжительностью 4,5 часа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области.

Благодаря беспилотникам можно в режиме онлайн наблюдать за тем, что происходит на водных объектах. При помощи такой технологии сотрудники МЧС выявляют места, в которых находятся рыбаки. Специальная бригада приплывает к ним для разъяснительной беседы о безопасности.

Такое мониторинг проводится в опасных местах водоёмов – там, где есть гидротехнические сооружения, места сброса тёплых и горячих вод, места, где в водоёмы впадают ручьи. Также существует четыре водоёма, которые всегда опасны для рыбаков - это Белоярское водохранилище, Рефтинское, Верхнетагилькое и Среднеуральское.

Помогают инженерам-беспилотникам МЧС России сотрудники Центра ГИМС, а также представители администраций.

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