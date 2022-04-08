Свердловские спасатели наблюдают за рыбаками на льду при помощи беспилотников

Такое мониторинг проводится в опасных местах водоёмов – там, где есть гидротехнические сооружения, места сброса тёплых и горячих вод, места, где в водоёмы впадают ручьи. Также существует четыре водоёма, которые всегда опасны для рыбаков - это Белоярское водохранилище, Рефтинское, Верхнетагилькое и Среднеуральское.