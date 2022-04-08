В Нижнем Тагиле началась уборка дорог после зимы

В Нижнем Тагиле началась уборка дорог после зимы
В Нижнем Тагиле началась уборка дорог после зимы
Сегодня, 09:57ОбществоФото: TagilCity.ru
Тагильские дороги начали убирать и чистить после зимы. На улицы вывели людей и технику для уборки мусора.

Подметально-уборочные машину МУП «Тагилдорстрой» начали чистку дорог от оставшегося снега и мусора. На улицы Нижнего Тагила вывели и спецтехнику с вакуумными пылесосами. После наступления положительных температур большинство магистралей остались практически без снега, но с мусором, который копился там всю зиму. Как сообщают в самом МУП, техника работает по принципу пылесоса с функцией влажной уборки.

Фото:МУП «Тагилдорстрой»

Всего на дорогах города будет задействовано шесть подобных спецмашин.

Всего в Нижнем Тагиле будет задействовано шесть единиц подобного типа: две прицепные подметально-уборочные машины, три вакуумных пылесоса и один тротуарный, сообщили в «Тагилдорстрое».

Помимо спецтехники, на улицы вышли работники для уборки дорог и остановочных комплексов. Мусор складывают в пакеты и увозят.

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