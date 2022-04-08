В Нижнем Тагиле началась уборка дорог после зимы

Подметально-уборочные машину МУП «Тагилдорстрой» начали чистку дорог от оставшегося снега и мусора. На улицы Нижнего Тагила вывели и спецтехнику с вакуумными пылесосами. После наступления положительных температур большинство магистралей остались практически без снега, но с мусором, который копился там всю зиму. Как сообщают в самом МУП, техника работает по принципу пылесоса с функцией влажной уборки.
Всего на дорогах города будет задействовано шесть подобных спецмашин.
Всего в Нижнем Тагиле будет задействовано шесть единиц подобного типа: две прицепные подметально-уборочные машины, три вакуумных пылесоса и один тротуарный, сообщили в «Тагилдорстрое».
Помимо спецтехники, на улицы вышли работники для уборки дорог и остановочных комплексов. Мусор складывают в пакеты и увозят.