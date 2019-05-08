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Бесплатное такси для ветеранов заработало в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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Бесплатное такси для ветеранов заработало в Нижнем Тагиле

Сегодня, 22:19ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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