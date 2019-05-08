Бесплатное такси для ветеранов заработало в Нижнем Тагиле

Действовать льготы будут на территории Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Берёзовского, Среднеуральска, Арамиля, Первоуральска, Ревды, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского. Заявки на поездку следует оставлять по Единому социальному номеру 8 (800) 30 08 100 с 8:00 до 17:00 в будние дни (по выходным и в праздничные дни заявки приниматься не будут). Тому, кто позвонил необходимо назвать ФИО и дату рождения.