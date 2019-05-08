Бесплатное такси для ветеранов заработало в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:19ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Отдельные категории ветеранов Великой Отечественной войны получили право на льготный проезд на такси. Акция не имеет отношения ко Дню Победы и будет действовать после 9 мая, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Бесплатно пользоваться услугами такси смогут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие совершеннолетние узники концлагерей, несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания.
Действовать льготы будут на территории Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Берёзовского, Среднеуральска, Арамиля, Первоуральска, Ревды, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского. Заявки на поездку следует оставлять по Единому социальному номеру 8 (800) 30 08 100 с 8:00 до 17:00 в будние дни (по выходным и в праздничные дни заявки приниматься не будут). Тому, кто позвонил необходимо назвать ФИО и дату рождения.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей