Первый слой асфальта появился на подъезде к поселку Чащино под Нижним Тагилом

На подъезде к поселку Чащино ведется строительство новой дороги за 60 млн рублей. На будущей проезжей части уже появился первый слой асфальта.

Нижний слой асфальта длиной в 300 метров появился на объезде старой проезжей части. Руководитель проекта Максим Яковлев рассказал TagilCity.ru, что скоро в поселке появится остановочный комплекс. Сейчас разрабатываем водопропускную канаву на месте расширения дороги. Также заканчиваем отсыпать участок, на котором планируется остановочный комплекс, он будет находиться на территории поселка Чащино. Появится в июле, заявил Максим Яковлев. Напомним, на въезде в Чащино строится дорога за 60 млн рублей. На автомагистрали работает несколько автомобилей спецтехники организации «УБТ-Сервис». Планируется, что дорога будет готова 20 октября 2021 года. Дорога за 60 млн рублей появится на подъезде к поселку Чащино под Нижним Тагилом 3 Фото На подъезде к поселку Чащино под Нижним Тагилом появится дорога за 60 млн.

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