В «скорую» попали сотрудники тагильского детсада после конфликтов с руководством

Несколько сотрудников детского сада № 124 в Нижнем Тагиле попали на больничный после конфликтов с заведующей Светланой Бызовой. Завхозу после беседы с руководством пришлось вызывать скорую помощь прямо в дошкольное учреждение. Женщине стало плохо из-за поднявшегося давления.

18 мая в детский сад № 124 в Нижнем Тагиле приезжала на вызов скорая помощь. Причиной этого стало сильно поднявшееся давление у завхоза. По словам одной из родительниц, у женщины поднялось давление до 250 единиц. Сама завхоз рассказала редакции TagilCity.ru, что это произошло после очередного конфликта с заведующей Светланой Бызовой. У меня подскочило давление после очередного «разговора» с заведующей. В этот раз она меня заставила писать объяснительную по поводу того, почему у нас нет уборщика служебных помещений. Видимо, я должна искать его самостоятельно или сама встать на подработку. Я, конечно, могу попросить подработать младших воспитателей, но я ведь не руководитель, и не могу назначать. пояснила женщина. Также она рассказала, что отказалась от госпитализации в стационар, ушла на больничный на следующий день и провела там две недели. Завхоз отметила, что это не первый случай, когда работникам детского сада становилось плохо из-за конфликтов с руководством. Еще одна из воспитателей рассказала редакции, что в феврале после общения с руководством из-за недопонимания ее увезли в кардиологию на скорой. После этого она тоже провела на больничном несколько недель. Она добавила, что воспитателям решение по заявлению из управления образования Нижнего Тагила еще не пришло, хотя коллективную жалобу на Бызову подавали еще в конце апреля. Коллектив в любом случае от своих требований не откажется. Если нынешний директор МАДОУ «Жемчужинка» Гелена Ульянина не примет меры, то мы будем ждать нового директора при переходе в МАДОУ «Маячок» и обращаться уже к новому руководству. Переход будет уже 1 июля, рассказала тагильчанка. Напомним, после проведенной управлением образования Нижнего Тагила проверки, заведующая детского сада № 124 Светлана Бызова была привлечена к дисциплинарной ответственности. Факты о ее профессиональной некомпетентности, заявленные воспитателями и родителями, частично нашли подтверждение. Также по результатам проверки с директором МАДОУ Геленой Ульяниной и заведующей дошкольного учреждения Светланой Бызовой была проведена разъяснительная работа, руководству даны рекомендации по урегулированию конфликтной ситуации. В конце апреля родители и воспитатели тагильского детского сада пожаловались, что новая заведующая ведет себя некорректно по отношению к окружающим, оскорбляя и унижая их, навязывая платные услуги. Всего в управление образования Нижнего Тагила было написано два заявления: от воспитателей и родителей. К ответственности после конфликта привлечена заведующая тагильского детсада

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