Депутат Балыбердин обратился к прокурору Охлопкову из-за Среднеуральской птицефабрики

Балыбердин рассказал, что в его распоряжении имеется решение Пригородного суда Свердловской области от 27.03.2018, возлагающее на администрацию Горноуральского городского округа обязанность принять меры по организации водоотведения фекальных вод в селе Покровском.

По его словам, ООО «Нижнетагильская птицефабрика» не обеспечивает доступа для ремонтных работ по восстановлению коллектора, вследствие чего 850 жителей села остаются без канализации.

Более того, фекальные воды проходят вблизи садовых участков, а затем попадают в водоем, впадающий в реку Иса, что может привести к экологической катастрофе, если продолжать бездействовать.

Напомним, что в марте 2018 по решению Пригородного суда Свердловской области птицефабрика должна была обеспечить безвозмездный и беспрепятственный доступ для проведения ремонтных работ, однако предприятие, по словам депутата, до сих пор игнорирует решение суда и не даёт восстановить коллектор.