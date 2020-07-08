Еще Федор Достоевский писал, что самые сильнейшие и влияющие воспоминания почти всегда те, которые остаются из детства. Яблочный пирог на столе, смех детей, летние посиделки на веранде, чай из натуральных трав, только что собранных в саду, аромат вишни, улыбка бабушки и ее неторопливый голос. Пушистый кот выпрашивает кусочек горячего пирога прямо из рук, малыш незаметно протягивает питомцу заслуженный приз. Бабушка делает вид, что не замечает и разливает свежий чай по пиалам. Каждый хранит в памяти что-то личное и неподвластное для ощущений. Такие воспоминания не тускнеют со временем, а лишь обретают сакральный смысл, многие истории передаются от взрослых к детям, а после, уже тридцатилетние родители убаюкивают своих малышей и вспоминают, как бабушка читала им сказку про Лису и Волка. И это навсегда.

8 июля отмечается Всероссийский День семьи, любви и верности, приуроченный ко Дню Петра и Февронии. Именно в этот день, согласно православному календарю, семейная пара муромских святых, проживающих в XVI веке, ушла в монастырь. У восточных славян эта пара является олицетворением брака и искренней любви. Если верить народным приметам, то если в день Петра и Февронии будет жарко, то теплая погода сохранится еще на 40 дней.

«В нашей семье главное любовь, поддержка и понимание» Алла Бабошина — мама шестерых детей. Пока муж на работе, она занимается воспитанием малыша Богдана, которому сейчас 7 месяцев. В этом ей активно помогают тринадцатилетняя дочь Алина, дочери Карина и Милана, а так же сын Матвей, которому уже 10 лет.

Юлиана еще малышка, ей три года, поэтому требует большего внимания и заботы. Алла вместе с мужем просто решила, что хочет большую и дружную семью, не боялась трудностей и возможных причин для страха в воспитании детей.

Времени, конечно, на всех не хватает, старшие самостоятельные уже, молодцы, помогают мне и папе! Наши детки очень ждали рождения маленького братика, когда меня нужно было встречать из роддома, дети с папой (мужем) и моей родной сестрой готовили мне сюрприз, они у меня такие умнички. Когда мы с малышом приехали домой, я увидела, как семья подготовилась: шарики, лепестки роз на полу, растяжка на стене, я ожидала сюрприза, но в то же время так приятно, что мои дети любят друг друга, а как они заботятся о младшем братике, это просто умилительно. В нашей семье главное — любовь, поддержка и понимание, рассказывает Алла.

Так приятно видеть счастье в глазах родных. Сюрпризы и подарки — это очередной повод подчеркнуть ценность семейного очага. Ведь кто еще поймет и обнимет и поддержит так, как мама?

Главное для нас главное, что бы наши дети выросли порядочными людьми, имели стабильность и уверенность в завтрашнем дне, чтобы были образованными, чтобы всегда держались друг друга и помогали во всём, и, конечно же, имели надёжных, и верных друзей на жизненном пути. Мы очень стараемся с мужем дать нашим детям всего по максимуму и, естественно, в первую очередь любовь и ласку!добавила мама Алла.

Для семьи Бабошиных не страшны трудности, непредвиденные обстоятельства. Главное, что родители искренне поддерживают и любят каждого ребенка, не зависимо от возраста, уделяют время. Совместные посиделки на кухне или походы в парк для малышей воспринимаются как праздник. Для родителя важно создавать и дарить незабываемые воспоминания детям, проявлять любовь в повседневном быту, замечать мелочи и просто искренне улыбаться достижениям.

Семья столкнулась с трудностями в оформлении ипотечного кредита.

Не можем оформить ипотеку для улучшения жилищных условий, для нас это очень больная тема, я не работаю, домохозяйка, занимаюсь бытом и воспитанием детей, работает только один муж, не знаю, может, поэтому нам отказывают в ипотеке, на очереди, как нуждающиеся в соцнайме, стоим, но только в том году встали, и когда у нас что-то проклюнется — неизвестно. Живём в съёмной квартире, хоть и четыре комнаты, а места, конечно, для нас, такой семьи, маловато,рассказала Алла.

Многодетная мама уделила редакции немного времени, рассказала о том, что у младшего начинают резаться зубки, температура. Ждут, когда пойдет на поправку, а после в планах совместная поездка в контактный зоопарк.

«Быть родителями спортсменов — это огромный труд не только моральный, но и финансовый» Другую историю нам рассказала Анна Межова — мама троих девочек. Старшей Наде исполнилось 17 лет, Вике — девять, а Антонине еще шесть лет. С мужем Виталием они росли в одном дворе. Анна даже предположить не могла, что в дальнейшем их прогулки и случайные встречи приведут к созданию брака. В жизни все происходит так неожиданно и спонтанно. В этом свой шарм и своя прелесть.

Муж меня на пять лет старше, и, конечно же, он меня заметил только во взрослом возрасте. Папа наш большой пример для дочерей, какой должен быть мужчина, и что любовь в семье — это самое главное. Поэтому родить троих детей нам было нетрудно, а вот воспитать — это уже совсем другое дело. Остановились на трех дочках. При отсутствии бабушек, дедушек и нянек муж взял всю обязанность на содержание семьи, рассказала Анна.

Воспитание трех девочек — большой труд. К тому же в период нестабильной экономики, вспышек вирусных инфекций и отсутствия должной поддержки нужно сохранять бодрость духа, оптимизм и веру в свои силы. Несмотря на все трудности, мама-Аня справляется, водит детей в секции, поддерживает и приучает к ответственности и самостоятельности.

Старшая дочь сейчас студентка педколледжа № 1, с 13 лет занимается волонтерством и активист школьного движения РДШ. Для подростка это был отличный способ направить юношеский порыв в мирное русло. Надежда имеет награды областных конкурсов, благодарственные письма и дипломы, она нашла своё призвание и с удовольствием занимается любимым делом, что и помогает ей сейчас в учёбе на педагога дошкольного образования. Средняя дочка очень любит спорт, с ясельной группы она увлеклась гимнастикой, но, как бы сложно не было, мы делаем всё, чтобы она занималась. Быть родителями спортсменов — это огромный труд не только моральный, но и финансовый, говорит Анна.

Многодетная мама осознает как важно для девочек саморазвитие, поэтому обращает должное внимание на их достижения, поддерживает интересы, мотивирует на достижения в сфере спорта.

Сейчас Вика имеет 1 юношеский разряд, по баллам на соревнованиях входит в 10 лучших гимнасток по возрасту. Понимаем, что это тяжёлый и популярный спорт, на олимпийские соревнования не рассчитываем, но, кто знает… Уже сейчас она знает, кем она хочет быть во взрослой жизни, рассказала Анна.

Каждый ребенок особенный. Со своим внутренним миром, жизненным восприятием. Для мамы важно стать не только родителем, но и близким человеком, на которого всегда можно положиться. А это труд и работа над собственным характером. Ведь ребенок, в первую очередь, видит то, как родитель проявляет себя в жизни, впитывая всю информацию рефлекторно.

Сейчас, в пандемию, мы стали единым целым, даже видим одни плюсы от самоизоляции. Первый месяц мы не могли надышаться друг другом. Быть дома оказалось большим счастьем. Любим всей семьёй отдыхать на природе, любим нашу дачу, дети активно помогают на огороде и в строительстве. У нас много интересных и смешных историй, вся семья имеет хорошее чувство юмора, мы можем посмеяться над собой. Мы просто счастливы и любим друг друга, и говорим это каждый день. Обняться и поцеловаться, это самое важное в нашей семье, сказала мама Анна.

«Бог давал, а мы с удовольствием принимали эти подарки» Для многодетной мамы остро стоит вопрос о воспитании малышей. В первую очередь — это карьера и работа, которую приходится откладывать на потом. Расставлять приоритеты и делать выбор в пользу семьи и воспитания нескольких детей. Так мама может обеспечить малышам должное внимание и дать необходимые знания для дальнейшего роста и развития самостоятельной личности. Юлия Шабалина растит трех мальчиков — девятилетнего Назара, пятилетнего Платона и трехгодовалого малыша Мирона.

Вопрос о том, как решиться на это, не стоял — Бог давал, а мы с удовольствием принимали эти подарки. Мы с мужем стараемся уделить больше времени детям. У меня это получается больше, т. к. я домохозяйка, а когда приходит папа домой, конечно, мальчишки переключаются на него, говорит Юлия.

«Все спрашивали: как так? Ты сумасшедшая!» Ольга Жидкова растит четверых детей. Марине 15 лет, Диме восемь, Степану пять, а Варваре четыре года. С дочкой Мариной она ушла от своего первого мужа, теперь всей дружной семьей живут с уже «новым папой» и растят детей. Ольга рассказывает, что всегда хотела девочку, чтобы наряжать в платья, заплетать косы, видеть ее маленькие ручки.

В космос я послала желание о доченьке, но не правильно его сформулировала. Родилась девочка 3 900 и 59 см, и из-за роста её кг не смотрелись на 3900. Она была худая и длинная. Ну, а кулачки были маленькие, как я и хотела! рассказала мама-Ольга.

Для их семьи главное — не сидеть на месте, организовывать активный отдых, поездки, не бояться трудностей и непредвиденных ситуаций, просто наслаждаться друг другом и решать проблемы по мере поступления. Ведь только так удается сохранить уверенный настрой и, несмотря на нелегкий статус многодетной мамы-домохозяйки, радоваться жизни, творить и устраивать спонтанные путешествия.

Есть немного шокирующая история для людей, как я одна поехала на поезде с детьми отдыхать на море. Все спрашивали: «Как так? Ты сумасшедшая!» А я отвечала: «Нормально, ведь это мои дети и они тоже хотят отдыхать на море». Собрались и поехали. В этом году я тоже думаю, как нам это сделать,поделилась Ольга.

«Главное правило — слушать» Тагильчанка Ирина Коровина воспитывает шестерых детей одна.

Мои детки почти взрослые. У меня два сына 1,8 и 17 лет (Иван и Николай) и четыре дочери (Лене — 20 лет, Дарье — 14, Александре — 12, Анастасии — 10 лет.) Три студента и три школьницы, рассказывает Ирина.

Для поддержания гармоничного быта и порядка в квартире, когда дети были маленькие, мама организовывала графики дежурств, распределяла обязанности для каждого. Ведь создать спокойную обстановку не так-то просто. Ирина не жалуется на жизнь, на свое положение матери-одиночки, она уверенно говорит, что планомерно идет к поставленным целям и решает проблемы по мере поступления. В период пандемии приходится нелегко, но старший сын Иван помогает — косит траву и моет подъезды.

Многодетная мама решает все ситуации и возникшие проблемы сообща, вместе с детьми. Дашу и Настю водит в танцевальную студию «Модерн» и в бассейн, старшие дети посещают секции по кикбоксингу в ДСЮШ. Зимой всей семьей ходят на каток, мальчики очень любят активные виды спорта. Для того, чтобы приучить детей к дисциплине, Ирина использует «дедовский метод» — «угол», а самым маленьким запрещается сидеть в гаджетах. Благодаря дочке Насте, многодетная мама развила способности в стихотворчестве, а малышка, в свою очередь, стала победителем в школьном конкурсе сказок. Для детей она не просто мама, а человек, на которого можно рассчитывать в любой ситуации. Несмотря на все трудности, они вместе. Ни капли сомнений перед будущим, ведь счастье уже так близко. Основа взаимоотношений — понимание и поддержка в любой ситуации, даже в нелегкую пору коронакризиса и отсутствия финансовой подушки безопасности.

Главное правило — слушать, разговаривать и быть, в первую очередь, детям другом (подружкой), а потом строгой мамой, говорит Ирина.