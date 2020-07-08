У здания ФСБ в Екатеринбурге проходят одиночные пикеты в защиту журналиста Сафронова
Сегодня, 14:52ОбществоФото: E1.RU
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Журналисты в Екатеринбурге вышли на одиночные пикеты в поддержку бывшего коллеги Ивана Сафронова, который был сотрудником «Ведомостей» и «Коммерсанта», задержанного по подозрению в государственной измене, сообщает E1.RU.
Сюжеты: Екатеринбург
В поддержу Сафронова уже выступил директор Сети городских порталов Ринат Низамов, главный редактор E1 Оксана Маклакова, главный редактор «РБК Екатеринбург» Богдан Кульчицкий, шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев, главный редактор 66.RU Дмитрий Шлыков и другие представители СМИ.
Журналисты заявили, что они против уголовных и административных дел, а также обысков и насилия, которые появляются в последнее время в отношении коллег. Это может быть воспринято как атака на свободу слова.
Напомним, советник гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов был задержан вчера по подозрению в госизмене.
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