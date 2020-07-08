В Нижнем Тагиле повесившим табличку «Город беса» на въезде в город грозит штраф
Сегодня, 15:01ОбществоФото: группа «Нижний Тагил LIVE» во «Вконтакте»
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В Нижнем Тагиле был демонтирован знак «Город беса», размещенный на въезде в город. На данный момент личности нарушителей устанавливаются. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Свердловской области.
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Там отметили, как только личности виновных будут установлены, их привлекут к ответственности по ст. 12.33 КоАП (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). Санкции по данной статье предусматривают штраф от пяти до 10 тысяч рублей.
Напомним, табличка появилась сегодня утром на въезде в город. Ранее «городом бесов» был назван Екатеринбург. Такое высказывание сделал телеведущий Владимир Соловьев из-за протестов в сквере у Театра драмы.
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