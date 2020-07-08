В Нижнем Тагиле повесившим табличку «Город беса» на въезде в город грозит штраф

Там отметили, как только личности виновных будут установлены, их привлекут к ответственности по ст. 12.33 КоАП (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). Санкции по данной статье предусматривают штраф от пяти до 10 тысяч рублей.