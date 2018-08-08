Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Новым руководителем свердловской ГИБДД может стать полковник из Москвы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Ec6a7f228fb753001048fb16768c5baa0f88d713 900

Новым руководителем свердловской ГИБДД может стать полковник из Москвы

Сегодня, 06:30Общество
Читайте
также
Как подготовить ребенка к школе
Детские сады будущего: уникальный опыт Нижнего Тагила
Итоги конкурса «Лучший дом, двор, подъезд» подведены в Нижнем Тагиле