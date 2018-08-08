Новым руководителем свердловской ГИБДД может стать полковник из Москвы

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Начальником ГИБДД Свердловской области может стать москвич Алексей Кисляков.
Как сообщает портал Е1, Алексей Кисляков может стать новым руководителем свердловской ГИБДД.
Ранее полковник Алексей Кисляков руководил отделом по работе с обращениями граждан в ГУОБДД МВД России.
Информация о назначении пока никак не комментируется областным главком.
Напомним, что прежний начальник свердловской ГИБДД, Юрий Демин, был уволен в апреле 2018 года. Это произошло после того, как Александр Юнусов, занимавший должность заместителя Демина, был пойман за рулем в пьяном виде.
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