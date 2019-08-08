В Екатеринбурге больница заплатит 75 тысяч рублей за неоказание срочной помощи
Городская больница № 2 в столице Урала заплати штраф в размере 75 тысяч рублей за неоказание срочной помощи пациентке, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
Женщина наблюдалась у акушера-гинеколога в поликлинике данной больницы на улице Рябинина. Пациентке стало плохо, и она с острой болью обратилась в женскую консультацию. Однако ей не оказали медицинскую помощь, а отправили за талоном в поликлинику. Пациентка была вынуждена записаться на платный прием.
По обращению свердловчанки была организована проверка Росздравнадзора по региону, в ходе которой установлено, что городская больница имеет бессрочную лицензию на оказание неотложной медпомощи, в том числе, по профилю акушерства и гинекологии.
Суд Верх-Исетского района признал медучреждение виновным, однако больница оспорила решение вышестоящей инстанции, ссылаясь на недоказанность неотложного состояния пациентки. Решение первой инстанции оставлено без изменений.