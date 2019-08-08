В Екатеринбурге больница заплатит 75 тысяч рублей за неоказание срочной помощи

Женщина наблюдалась у акушера-гинеколога в поликлинике данной больницы на улице Рябинина. Пациентке стало плохо, и она с острой болью обратилась в женскую консультацию. Однако ей не оказали медицинскую помощь, а отправили за талоном в поликлинику. Пациентка была вынуждена записаться на платный прием.