Заблудившаяся под Нижним Тагилом женщина найдена егерем

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Пропавшая 6 августа в лесу в районе Висимо-Уткинска Ольга Жакова найдена, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Женщину в вечернее время 7 августа обнаружил местный егерь и привез ее в поселок.
Ольга пояснила, что услышала шум автомобиля и вышла из леса на звук.
Под Нижним Тагилом пропала 39-летняя женщина
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