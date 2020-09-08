В Екатеринбурге реконструируют старинное здание-флигель XIX века

В Екатеринбурге реконструируют старинное здание-флигель XIX века

Сегодня, 18:30ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
В Екатеринбурге реконструируют здание-флигель XIX века, сообщают «Вечерние ведомости».

Государственной историко-культурной экспертизой согласован проект реставрации двухэтажного здания «Флигель».

Этот объект является частью комплекса зданий Ново-Тихвинского женского монастыря.

«Флигель» включен в список объектов культурного наследия регионального значения.

Согласно проекту, специалисты должны будут реконструировать кровлю здания. Также будут восстановлены портик с южной стороны здания и звонница.

Предполагается утеплить чердачные перекрытия, на кровле сделать систему снегозадержания, а приточные и вытяжные каналы в виде дымовых труб с дымниками планируют оформить в стилистике здания.

Напомним, что в Екатеринбурге продают семь старинных особняков за 588 миллионов рублей

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