В Екатеринбурге реконструируют старинное здание-флигель XIX века

В Екатеринбурге реконструируют здание-флигель XIX века, сообщают «Вечерние ведомости».

Государственной историко-культурной экспертизой согласован проект реставрации двухэтажного здания «Флигель». Этот объект является частью комплекса зданий Ново-Тихвинского женского монастыря. «Флигель» включен в список объектов культурного наследия регионального значения. Согласно проекту, специалисты должны будут реконструировать кровлю здания. Также будут восстановлены портик с южной стороны здания и звонница. Предполагается утеплить чердачные перекрытия, на кровле сделать систему снегозадержания, а приточные и вытяжные каналы в виде дымовых труб с дымниками планируют оформить в стилистике здания.

