В Екатеринбурге реконструируют старинное здание-флигель XIX века

Государственной историко-культурной экспертизой согласован проект реставрации двухэтажного здания «Флигель».
Этот объект является частью комплекса зданий Ново-Тихвинского женского монастыря.
«Флигель» включен в список объектов культурного наследия регионального значения.
Согласно проекту, специалисты должны будут реконструировать кровлю здания. Также будут восстановлены портик с южной стороны здания и звонница.
Предполагается утеплить чердачные перекрытия, на кровле сделать систему снегозадержания, а приточные и вытяжные каналы в виде дымовых труб с дымниками планируют оформить в стилистике здания.
Напомним, что в Екатеринбурге продают семь старинных особняков за 588 миллионов рублей