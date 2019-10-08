Инвалид с редким заболеванием из Нижнего Тагила просит помощи у главы Минздрава РФ

У молодого человека прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена, заболевание неизлечимо и с ним доживают в среднем до 25 лет, сейчас тагильчанину 23 года. В зимний период у Алексея начинается осложнение, и он вынужден находиться на ИВЛ. Ему приходится лежать в арамильской больнице, хотя сам он хотел бы находиться в Нижнем Тагиле — рядом с родными.

Ранее из-за ухудшения состояния молодого человека перевели в ЦГБ 1 Нижнего Тагила, после улучшения, в мае, он был госпитализирован в паллиативное отделение арамильской больницы. Родственники больного просят перевести его обратно в Нижний Тагил. Они опасаются, что молодой человек может не дожить до того, как региональный Минздрав решит этот вопрос.

Алексей должен находиться на аппарате ИВЛ, семья готова купить его за свой счет, однако нужен реаниматолог, который будет курировать процесс. В Минздраве региона семье ответили, что вопрос касательно аппарата и перевода Алексея в Нижний Тагил решится не ранее 2020 года.

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