Екатеринбуржцу грозит до трех лет тюрьмы за хранение нелегального алкоголя в гараже

В Екатеринбурге будут судить мужчину, который хранил контрафактный алкоголь в гараже, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Он обвиняется в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированного алкоголя (ч. 5 ст. 171.1 УК РФ). По версии следствия, с февраля по март этого года обвиняемый купил 2 028 бутылок спиртосодержащей жидкости объемом 0,7 литра и 103 пластиковые канистры этилового спирта по 10 литров на сумму 620 тысяч рублей, при этом не было получено надлежащих документов. После этого мужчина хранил немаркированную алкогольную продукцию в своем гараже. В марте 2020 года сотрудники правоохранительных органов выявили и изъяли ее. Экспертиза выявила в алкоголе наличие токсичных микропримесей. Санкции предусматривают лишение свободы на срок до трех лет. Напомним, в Екатеринбурге за время пандемии коронавируса выросли продажи алкоголя.

