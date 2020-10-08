Екатеринбуржцу грозит до трех лет тюрьмы за хранение нелегального алкоголя в гараже

По версии следствия, с февраля по март этого года обвиняемый купил 2 028 бутылок спиртосодержащей жидкости объемом 0,7 литра и 103 пластиковые канистры этилового спирта по 10 литров на сумму 620 тысяч рублей, при этом не было получено надлежащих документов.