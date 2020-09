В Екатеринбурге за время пандемии COVID-19 выросли продажи алкоголя

Число магазинов, торгующих алкоголем в Екатеринбурге выросло в полтора раза, сообщает 66.RU.

Запрета на работу алкомаркетов в пандемию не было, их количество только возросло. За три года количество точек, торгующих спиртными напитками увеличилось на 52%. Эти подсчеты провела компания 2ГИС, при этом не учитывались магазины с продажей разливного пива. Так, в 2017 году в Екатеринбурге было 390 алкомаркетов, а в сентябре 2020 их количество возросло до 593. 70% рынка по продаже алкоголя в Екатеринбурге принадлежит компаниям «Красное и Белое» и «Бристоль». На третьем месте находится алкомаркет «Леон». В марте, после объявления карантина из-за коронавируса, продажи спиртного в России выросли на 20–30%. В мае министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что на самоизоляции употребление спиртных напитков выросло на 2-3%. Запрет губернатора Евгения Куйвашева на торговлю спиртными напитками после 19.00 вступил в силу 20 апреля, однако это не помогло сократить употребление спиртного. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, во время пандемии возросли случаи смерти россиян, связанные со злоупотреблением спиртным. Напомним, владелец сети-банкрота алкогольных магазинов «Семь пятниц» Владимир Чамовских обвиняется в фиктивной продаже автомобилей.

