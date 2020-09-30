В Екатеринбурге за время пандемии COVID-19 выросли продажи алкоголя

За три года количество точек, торгующих спиртными напитками увеличилось на 52%. Эти подсчеты провела компания 2ГИС, при этом не учитывались магазины с продажей разливного пива. Так, в 2017 году в Екатеринбурге было 390 алкомаркетов, а в сентябре 2020 их количество возросло до 593.