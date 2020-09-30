В Екатеринбурге за время пандемии COVID-19 выросли продажи алкоголя

В Екатеринбурге за время пандемии COVID-19 выросли продажи алкоголя

Сегодня, 12:38ОбществоPhoto: pixabay.com
Число магазинов, торгующих алкоголем в Екатеринбурге выросло в полтора раза, сообщает 66.RU.

Запрета на работу алкомаркетов в пандемию не было, их количество только возросло.

За три года количество точек, торгующих спиртными напитками увеличилось на 52%. Эти подсчеты провела компания 2ГИС, при этом не учитывались магазины с продажей разливного пива. Так, в 2017 году в Екатеринбурге было 390 алкомаркетов, а в сентябре 2020 их количество возросло до 593.

70% рынка по продаже алкоголя в Екатеринбурге принадлежит компаниям «Красное и Белое» и «Бристоль». На третьем месте находится алкомаркет «Леон».

В марте, после объявления карантина из-за коронавируса, продажи спиртного в России выросли на 20–30%. В мае министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что на самоизоляции употребление спиртных напитков выросло на 2-3%.

Запрет губернатора Евгения Куйвашева на торговлю спиртными напитками после 19.00 вступил в силу 20 апреля, однако это не помогло сократить употребление спиртного.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, во время пандемии возросли случаи смерти россиян, связанные со злоупотреблением спиртным.

Напомним, владелец сети-банкрота алкогольных магазинов «Семь пятниц» Владимир Чамовских обвиняется в фиктивной продаже автомобилей.

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