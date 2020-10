На заседании оперативного штаба губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил в каких случаях можно не надевать маску, пишет «Уралинформбюро».

Обязательным является ношение маски в общественном транспорте, торговых учреждениях, в закрытых помещениях с людьми. Кроме того, следует соблюдать социальную дистанцию, сказал Евгений Куйвашев. Таким образом издание делает вывод, что при соблюдении дистанции в 1,5 метра маску на улице можно не надевать. Напомним, за выходные на Урале оштрафовали почти 1500 жителей за нарушение масочного режима. На Урале за выходные составлено 1,4 тысячи протоколов за нарушение масочного режима

