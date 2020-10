На Урале две чиновницы обвиняются в краже более 15 миллионов рублей из бюджета округа

В Тугулыме две чиновницы из администрации городского округа обвиняются в краже 1,5% годового бюджета, сообщает Е1.

Они предстанут перед судом по обвинению в растрате в особо крупном размере (ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Судить будут директора административно-хозяйственного управления, а также главного бухгалтера. Пользуясь служебным положением, они не только выписывали себе премии, но и удерживали часть зарплаты сотрудников в свою пользу. Кроме того, женщины подделывали чеки, расходно-кассовые ордера и тратили денежные средства на свои нужды. По версии следствия, директор пользовалась банковской корпоративной картой, которая была привязана к лицевому счету бюджета. По ней она ездила на отдых, снимала деньги и совершала покупки. Сообщницы списывали деньги по фальшивым документам, махинации совершались с 2016 года. Выйти на след обвиняемых смогла прокуратура Тугулымского района. По материалам проверки было возбуждено и передано в суд уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере. Женщинам грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей. Первое судебное заседание пройдет через две недели. Напомним, екатеринбурженку обвиняют в хищении 1,3 миллиона рублей с интернет-магазина «Озон». Екатеринбурженку обвиняют в хищении 1,3 миллиона рублей с интернет-магазина «Озон»

