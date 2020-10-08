На Урале две чиновницы обвиняются в краже более 15 миллионов рублей из бюджета округа

Судить будут директора административно-хозяйственного управления, а также главного бухгалтера. Пользуясь служебным положением, они не только выписывали себе премии, но и удерживали часть зарплаты сотрудников в свою пользу. Кроме того, женщины подделывали чеки, расходно-кассовые ордера и тратили денежные средства на свои нужды.