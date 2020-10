Екатеринбурженку обвиняют в хищении 1,3 миллиона рублей с интернет-магазина «Озон»

В Екатеринбурге местная жительница 1988 года рождения обвиняется в хищении 1,3 миллиона рублей из интернет-магазина «Озон», а также неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Свердловчанку обвиняют по ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации), пп. «в, г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в отношении электронных денежных средств). По версии следствия, обвиняемая заключила договор возмездного оказания услуг по приему, регистрации входящих звонков, а также первичному консультированию клиентов. От компании ей был предоставлен доступ к специальному программному обеспечению, а именно логин и пароль для авторизации в системе. После этого, женщина вошла в систему в качестве оператора и совершила перевод электронных средств на подконтрольный ей клиентский счет на интернет-ресурсе. Впоследствии, обвиняемая пыталась скрыть причастность к совершению преступлений и создала учетную запись на выдуманное лицо и переводила средства туда. Понимая механизм формирования логина учетной записи оператора интернет-магазина, обвиняемая также подбирала пароли к аккаунтам других операторов и осуществляла переводы якобы от их имени. Тем самым девушка неправомерно получила доступ к информации. Действовала злоумышленница с декабря 2018 по ноябрь 2019 года. В общей сложности ущерб от действий обвиняемой составил 1,3 миллиона рублей. Уголовное дело было направлено на рассмотрение в суд. Ранее в Екатеринбурге телефонные мошенники обманули 44-летнего местного жителя на 1,3 миллиона рублей. По словам потерпевшего, ему позвонили лжесотрудники банка и сообщили, что на него открыт кредит, а потом потребовали вернуть средства банку. Мошенникам удалось убедить мужчину перевести средства на определенные счета. Екатеринбуржец вернул телефонным аферистам 1,3 млн рублей за несуществующий кредит

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter