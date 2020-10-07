Екатеринбурженку обвиняют в хищении 1,3 миллиона рублей с интернет-магазина «Озон»

По версии следствия, обвиняемая заключила договор возмездного оказания услуг по приему, регистрации входящих звонков, а также первичному консультированию клиентов. От компании ей был предоставлен доступ к специальному программному обеспечению, а именно логин и пароль для авторизации в системе.