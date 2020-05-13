Тагильчанина обманули на 300 тысяч рублей при продаже газовой плиты
Сегодня, 16:45ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
50-летний житель Нижнего Тагила стал жертвой телефонных мошенников, когда решил продать газовую плиту через сайт объявлений, сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».
Мужчине позвонил незнакомец и выразил готовность приобрести плиту. Он попросил данные банковской карты продавца для того, чтобы якобы перевести тысячу рублей аванса. При этом пострадавший, введенный в заблуждение, предоставил еще и смс-код. Таким образом мужчина лишился 300 тысяч рублей.
Еще одной жертвой мошенников стала 37-летняя тагильчанка. Женщине также позвонил незнакомец и, представившись работником банка, сообщил о несанкционированном снятии денег с ее банковской карты. Она скачала приложение, названное мошенником, и сообщила ему данные аккаунта. После чего все деньги с карты, 80 тысяч рублей, ушли на счет злоумышленника.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей