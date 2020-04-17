Мошенники похитили более 685 тысяч рублей с банковских карт двух тагильчан

Накануне, в отделение полиции обратилась 57-летняя жительница Красного Камня. Она заявила о хищении денежных средств. Ей поступил звонок с номера телефона, зарегистрированного в Московской области. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что на имя тагильчанки оформляется кредит. Женщина заявила, что кредит она не оформляет. Тогда злоумышленник поинтересовался, имеются ли у нее карты в других банках, на что женщина дала положительный ответ. Ей посоветовали снять средства с банковской карты в банкомате и отправить их на «безопасный счет». Женщина проделала все манипуляции, не заподозрив обмана. В результате она лишилась более 350 тысяч рублей.

Также накануне, в дежурную часть полиции № 16 обратился 51-летний житель ВМЗ, который также заявил о хищении. Мужчине позвонил незнакомец с номера телефона, который тоже зарегистрирован в Московской области, и представился главным сотрудником службы безопасности банка. Представитель банка сказал, что с банковской карты мужчины кто-то пытается снять денежные средства и с целью сохранения средств необходимо снять средства и перевести на «безопасный счет». Мужчина последовал инструкциям злоумышленника. Таким образом, он лишился 135 тысяч рублей.

Позднее мужчине снова позвонили, но уже сообщили, что на него пытаются оформить кредит, а чтобы отменить операцию требуется сообщить смс-код, который придет в сообщении. Потерпевший последовал инструкциям и лишился еще более 200 тысяч рублей.