Мошенники похитили более 685 тысяч рублей с банковских карт двух тагильчан
С банковских карт двух тагильчан мошенники похитили более 685 тысяч рублей, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
Также накануне, в дежурную часть полиции № 16 обратился 51-летний житель ВМЗ, который также заявил о хищении. Мужчине позвонил незнакомец с номера телефона, который тоже зарегистрирован в Московской области, и представился главным сотрудником службы безопасности банка. Представитель банка сказал, что с банковской карты мужчины кто-то пытается снять денежные средства и с целью сохранения средств необходимо снять средства и перевести на «безопасный счет». Мужчина последовал инструкциям злоумышленника. Таким образом, он лишился 135 тысяч рублей.
Позднее мужчине снова позвонили, но уже сообщили, что на него пытаются оформить кредит, а чтобы отменить операцию требуется сообщить смс-код, который придет в сообщении. Потерпевший последовал инструкциям и лишился еще более 200 тысяч рублей.
Полиция Нижнего Тагила призывает граждан быть бдительными и не сообщать злоумышленникам конфиденциальные данные банковских карт и делать переводы.