Уральскую больницу оштрафовали за несвоевременную передачу данных о COVID-19

В Екатеринбурге МАУ «ЦГБ № 20» оштрафовали на 100 тысяч рублей за несвоевременно переданные сведения о больных коронавирусом, сообщает Свердловский областной суд.

В июне 2020 года специалисты Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование в отношении МАУ «ЦГБ №20». В ходе него были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Например, при выявлении инфекционного заболевания у сотрудника, не были соблюдены обследования медработника, а также не были вовремя переданы сведения о заболевших коронавирусом. По факту нарушений был составлен протокол об административном правонарушении. Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал МАУ «ЦГБ № 20» виновным. Больница получила штраф в размере 100 тысяч рублей по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Представитель медучреждения лица обжаловал постановление в Свердловском областном суде. Однако суд второй инстанции оставил без изменений постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга. Напомним, в Екатеринбурге магазинам «Монетка» грозит штраф в размере 100 тысяч рублей за несоблюдение требований безопасности по распространению COVID-19. На Урале склад «Монетки» заплатит 100 тысяч за несоблюдение «антиковидных» требований

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter