Уральскую больницу оштрафовали за несвоевременную передачу данных о COVID-19

В июне 2020 года специалисты Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование в отношении МАУ «ЦГБ №20». В ходе него были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Например, при выявлении инфекционного заболевания у сотрудника, не были соблюдены обследования медработника, а также не были вовремя переданы сведения о заболевших коронавирусом.