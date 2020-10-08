Уральскую больницу оштрафовали за несвоевременную передачу данных о COVID-19

Уральскую больницу оштрафовали за несвоевременную передачу данных о COVID-19

Сегодня, 13:02ОбществоPhoto: pixabay.com
В Екатеринбурге МАУ «ЦГБ № 20» оштрафовали на 100 тысяч рублей за несвоевременно переданные сведения о больных коронавирусом, сообщает Свердловский областной суд.

В июне 2020 года специалисты Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование в отношении МАУ «ЦГБ №20». В ходе него были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Например, при выявлении инфекционного заболевания у сотрудника, не были соблюдены обследования медработника, а также не были вовремя переданы сведения о заболевших коронавирусом.

По факту нарушений был составлен протокол об административном правонарушении. Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал МАУ «ЦГБ № 20» виновным. Больница получила штраф в размере 100 тысяч рублей по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Представитель медучреждения лица обжаловал постановление в Свердловском областном суде. Однако суд второй инстанции оставил без изменений постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга.

Напомним, в Екатеринбурге магазинам «Монетка» грозит штраф в размере 100 тысяч рублей за несоблюдение требований безопасности по распространению COVID-19.

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