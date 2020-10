Администрация Екатеринбурга признала информацию о закрытии всех школ города на дистант недостоверной, пишет 66.ru.

От пользователей мессенджера WhatsApp начала поступать информация о рассылке сообщений о закрытии учебных заведений в городе на удаленный режим обучения. Может и по всей области закроют, пишут неизвестные в WhatsApp. Данные сведения опровергли в Департаменте образования Екатеринбурга. Отмечается, что данный вопрос не рассматривается на заседании оперативного штаба Свердловской области. Напомним, на дистант перевели педагогов и учеников элитной гимназии №2 в Екатеринбурге. В центре Екатеринбурга полностью перевели на дистант элитную гимназию

