В Нижнем Тагиле нашли пропавшего 17-летнего подростка

В Нижнем Тагиле в поселке Черноисточинск нашли пропавшего 17-летнего Илью Кокотеева, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

На розыск 17-летнего подростка были ориентированы все дежурные наряды полиции. Сотрудниками ПДН, а также уголовного розыска отдела полиции № 17 проверялись все возможные знакомые несовершеннолетнего. В ходе опросов полицейские получили информацию о том, что Кокотеев может находиться в поселке Черноисточинск. При обходе торговых точек, в одном из продуктовых магазинов продавцы узнали подростка по ориентировке и подтвердили, что он накануне заходил. Позднее разыскиваемый был замечен неподалеку в кафе на улице Кирова, его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Кокотеев объяснил, что он гулял в разных районах Нижнего Тагила, а потом приехал в Черноисточинск к своей знакомой. Напомним, вчера были найдены пропавшие подростки Егор Стародубов и Давид Шнайдмиллер, они ночевали в саду. Ночевали в саду: полицией Нижнего Тагила были найдены пропавшие подростки

