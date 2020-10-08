В Нижнем Тагиле нашли пропавшего 17-летнего подростка

Позднее разыскиваемый был замечен неподалеку в кафе на улице Кирова, его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Кокотеев объяснил, что он гулял в разных районах Нижнего Тагила, а потом приехал в Черноисточинск к своей знакомой.