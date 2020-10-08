В Нижнем Тагиле нашли пропавшего 17-летнего подростка

В Нижнем Тагиле нашли пропавшего 17-летнего подростка

Сегодня, 11:04ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле в поселке Черноисточинск нашли пропавшего 17-летнего Илью Кокотеева, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

На розыск 17-летнего подростка были ориентированы все дежурные наряды полиции. Сотрудниками ПДН, а также уголовного розыска отдела полиции № 17 проверялись все возможные знакомые несовершеннолетнего.

В ходе опросов полицейские получили информацию о том, что Кокотеев может находиться в поселке Черноисточинск. При обходе торговых точек, в одном из продуктовых магазинов продавцы узнали подростка по ориентировке и подтвердили, что он накануне заходил.

Позднее разыскиваемый был замечен неподалеку в кафе на улице Кирова, его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Кокотеев объяснил, что он гулял в разных районах Нижнего Тагила, а потом приехал в Черноисточинск к своей знакомой.

Напомним, вчера были найдены пропавшие подростки Егор Стародубов и Давид Шнайдмиллер, они ночевали в саду.

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